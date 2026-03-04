Torpedo estadounidense hunde una fragata iraní, asegura el Pentágono

La guerra en Medio Oriente se intensifica. Mientras el conflicto toma un rumbo impredecible, la economía mundial comienza a verse afectada por bloqueos marítimos para el petróleo y la cadena de suministros globales.

El conflicto bélico, hoy en su quinto día, comenzó tras el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El objetivo de esta alianza militar, anunciaron, es eliminar el programa nuclear de los ayatolás y promover un cambio de régimen político en el país persa.

Tras la revolución de 1979, Irán pasó a ser República Islámica y se declaró enemigo del Estado de Israel y de Estados Unidos.

Fragata hundida

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo”, declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, según el reporte de AFP.

Las autoridades de Sri Lanka informaron que habían rescatado a 32 tripulantes de la fragata IRIS Dena, pero que otros 148 marineros seguían desaparecidos, con pocas esperanzas de encontrar más sobrevivientes.

También, informó a EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara, de al menos 83 muertos.

Pete Hegseth calificó el ataque como una “muerte silenciosa” y dijo que es el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. “Como en aquella guerra”, enfatizó, “estamos luchando para ganar”.

El Pentágono señala que uno de los principales objetivos de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el sábado, es destruir la Armada de ese país.

El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó al Parlamento que los iraníes rescatados fueron trasladados de urgencia al principal hospital del sur de la isla, mientras que dos embarcaciones de la Armada y un avión fueron desplegados para buscar a los demás.

SOS de la Fragata

La fragata iraní emitió una llamada de socorro la madrugada del miércoles y, en menos de una hora, un barco de rescate llegó a la zona, situada a unos 40 kilómetros al sur del puerto meridional de Galle, informó el ministro. El buque se había hundido por completo cuando llegaron los barcos de rescate.

“Continuamos con la búsqueda, pero aún no sabemos qué ocurrió con el resto de la tripulación”, declaró a la AFP un funcionario de defensa de Sri Lanka.

El portavoz de la Armada local, Buddhika Sampath, señaló que su operación se ajustaba a las obligaciones marítimas del país.

“Respondimos al llamado de socorro en cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, ya que esto se encuentra dentro de nuestra zona de búsqueda y rescate en el océano Índico”, declaró a la AFP.

“Hemos encontrado algunos cuerpos en la zona donde se hundió el barco”, añadió.

Neutralidad de Sri Lanka

Sri Lanka se ha mantenido neutral y ha instado repetidamente al diálogo para resolver el conflicto en Oriente Medio.

Más de un millón de ciudadanos de Sri Lanka trabajan en Oriente Medio y constituyen una fuente clave de divisas para el país, que aún se recupera de su peor crisis económica en 2022.