Un metanero de la flota fantasma rusa se hunde en el Mediterráneo tras incendio repentino

Las autoridades libias recibieron una llamada de socorro desde el buque informando de explosiones repentinas seguidas de un "incendio masivo, que finalmente provocó su hundimiento total", indicó un comunicado de la autoridad portuaria libia.

La autoridad marítima libia no aportó detalles sobre las causas del incendio.

El centro de socorro libio confirmó el rescate con éxito a los 30 tripulantes, en cooperación con su homólogo maltés, que se encuentran en buen estado de salud.

El incidente se produjo a 130 millas náuticas al norte del puerto de Sirte cuando cubría el trayecto del puerto de Múrmansk, en Rusia, hasta el puerto de Port Said, en Egipto.

El Artic Metagaz es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.