Un muerto y varios desaparecidos tras un deslave en edificio en construcción en Guatemala

Los Bomberos Municipales indicaron mediante sus canales de comunicación sobre la emergencia ocurrida en una zona residencial de Ciudad de Guatemala, a unos 10 kilómetros al sur del centro de la urbe, donde se llevan a cabo las labores de rescate.

Hasta el momento han confirmado la muerte de una persona y otra rescatada con vida, sin detalles específicos sobre el número total de albañiles que se encuentran soterrados.

Según medios locales, son entre cuatro o cinco trabajadores de la construcción los desaparecidos después de que les cayera encima un pared de tierra, aunque las autoridades no han informado sobre la cifra oficial.

Un compañero de los albañiles soterrados, quien no se identificó, indicó a medios de comunicación que el objetivo de los cuerpos de socorro es "rescatar" los cuerpos de sus compañeros.

En enero, otros dos albañiles fallecieron al quedar soterrados en una construcción en el departamento (provincia) de Quetzaltenango, unos 250 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.