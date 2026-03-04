Mundo
Vicepresidenta de la UE recuerda que la política comercial europea "se negocia en bloque"

Madrid, 4 mar (EFE).- La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, recordó este miércoles que el comercio exterior de la Unión Europea "se negocia en bloque", por lo que no es posible "entablar represalias" solo contra España, tal y como amenazó ayer el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En una entrevista en la emisora de radio Cadena Ser, Ribera, exvicepresidenta del Gobierno español y exministra, señaló que "a EE.UU. no le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea" y añadió que "es importante mantenerse firme".

En su opinión, las amenazas de Trump de cortar los lazos comerciales con España por negarse el Gobierno a dejar que los aviones estadounidenses utilicen las bases aéreas españolas de utilización conjunta con EE.UU. son algo parecido a las proferidas hace un mes contra Groenlandia "en un tono bravucón", y afeó que la inestabilidad y la tensión que se genera con esta forma de relacionarse y expresarse "es profundamente perturbadora para la sociedad y la economía".

Ribera calificó de "sumamente grave" la situación que se vive en Oriente Medio y añadió que "todos sabemos que la situación en Irán era terrible, pero el respeto al derecho internacional es la premisa fundamental, con independencia de que nos guste más o menos el gobierno de un país".

Además, la vicepresidenta de la UE destacó que dentro de este conflicto "Europa tiene algo que decir y lo tiene que decir con más contundencia todavía", al tiempo que pidió respeto para los ciudadanos, para la soberanía de los Estados, para los acuerdos y para Europa.

Por último, ante una posible crisis energética, la también comisaria de Competencia apostó por reducir la dependencia del exterior y aseguró que la receta es "máxima electrificación, máxima reducción del consumo de combustibles fósiles y máxima eficiencia en el uso de la energía".