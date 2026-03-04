Vicepresidenta de la UE recuerda que la política comercial europea "se negocia en bloque"

En una entrevista en la emisora de radio Cadena Ser, Ribera, exvicepresidenta del Gobierno español y exministra, señaló que "a EE.UU. no le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea" y añadió que "es importante mantenerse firme".

En su opinión, las amenazas de Trump de cortar los lazos comerciales con España por negarse el Gobierno a dejar que los aviones estadounidenses utilicen las bases aéreas españolas de utilización conjunta con EE.UU. son algo parecido a las proferidas hace un mes contra Groenlandia "en un tono bravucón", y afeó que la inestabilidad y la tensión que se genera con esta forma de relacionarse y expresarse "es profundamente perturbadora para la sociedad y la economía".

Ribera calificó de "sumamente grave" la situación que se vive en Oriente Medio y añadió que "todos sabemos que la situación en Irán era terrible, pero el respeto al derecho internacional es la premisa fundamental, con independencia de que nos guste más o menos el gobierno de un país".

Además, la vicepresidenta de la UE destacó que dentro de este conflicto "Europa tiene algo que decir y lo tiene que decir con más contundencia todavía", al tiempo que pidió respeto para los ciudadanos, para la soberanía de los Estados, para los acuerdos y para Europa.

Por último, ante una posible crisis energética, la también comisaria de Competencia apostó por reducir la dependencia del exterior y aseguró que la receta es "máxima electrificación, máxima reducción del consumo de combustibles fósiles y máxima eficiencia en el uso de la energía".