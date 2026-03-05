Ecuatorianos vuelven a protestar en la embajada de Cuba contra expulsión de diplomáticos

Así lo explicó a EFE la presidenta de la Federación de Barrios de Quito, Isabel Vargas, quien añadió que el plantón se realizó también "en solidaridad" con el pueblo cubano, al que calificó como un aliado histórico de Ecuador en momentos difíciles, como los terremotos y la pandemia.

"Somos pueblos latinoamericanos y respaldamos su autodeterminación", señaló Vargas, quien además criticó el embargo estadounidense contra la isla y sostuvo que los manifestantes rechazan "más de 60 años de bloqueo" a Cuba.

La dirigente consideró además que la decisión del mandatario responde a presiones externas y afirmó que el país "se está arrodillando" ante Estados Unidos para obtener préstamos internacionales, a costa de, a su juicio, la ciudadanía ecuatoriana.

Los presentes portaron banderas de Ecuador y Cuba y corearon consignas como 'Cuba sí, bloqueo no', además de llevar pancartas donde podía leerse 'Cuba se defiende' o 'Viva Cuba'.

Un grupo de ciudadanos de Ecuador ya se había concentrado frente a la sede diplomática cubana la tarde del miércoles, pocas horas después de que se diese a conocer la decisión del presidente Daniel Noboa de declarar persona non grata al embajador cubano, Basilio Gutiérrez, un movimiento calificado como "injustificado y hostil" por parte del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Noboa dispuso también el retiro de su embajador en La Habana, José María Borja, lo que supuso la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Además, y según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Gobierno de Ecuador otorgó al embajador y al resto del cuerpo diplomático cubano un plazo de 48 horas para abandonar el país, una decisión adoptada con base en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.