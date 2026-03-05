El Parlamento contabiliza 7.365 libertades plenas concedidas por la amnistía en Venezuela

"Tal como está establecido en la Ley de Amnistía, las 7.365 personas que recibieron libertad plena tienen todos sus derechos establecidos y consagrados en la Constitución", declaró Rodríguez ante la prensa, sin dar más detalles, minutos antes del inicio de la sesión parlamentaria en el Palacio Federal Legislativo.

En este sentido, el diputado aseguró que todos los amnistiados podrán ejercer actividad política y señaló que los dirigentes políticos en el exilio que deseen pedir el beneficio deben contactar a la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la legislación.

La mayoría de las personas que han recibido libertad plena se encontraban con libertades restringidas bajo medidas cautelares, según han explicado anteriormente las autoridades.

Rodríguez evadió responder si está prevista la renovación de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando el Parlamento ya inició el proceso de recibir postulaciones para designar nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría.

Sin embargo, sí confirmó que se debe trabajar "con mucha fuerza" en una "reforma del sistema de justicia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ahí sí vamos a ir a fondo, a fondísimo", subrayó.

Hasta el martes, la comisión parlamentaria de seguimiento de la amnistía contabilizaba 6.071 libertades plenas concedidas desde el pasado 20 de febrero, la mayoría de ellas a personas que tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales.

Este jueves, familiares de presos políticos exigieron en las afueras del Parlamento el cumplimiento de la amnistía para todos los presos políticos, así como el cese de maltratos a los detenidos en distintas prisiones.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este jueves que registra un total de 526 personas detenidas por motivos políticos, entre ellas 49 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

La organización detalló en sus redes sociales que 353 de los presos políticos son civiles y 173 militares.