Exaliado de Trump Lev Parnas lanza candidatura demócrata al Congreso por escaño de Salazar

"No me quedaré callado, no me quedaré al margen y es por eso que me postulo para el Congreso de los Estados Unidos en el distrito 27 de Florida", dijo Parnas en una retransmisión en directo en la red social X.

Parnas busca el escaño de la republicana María Elvira Salazar, de origen cubano, que cubre varias áreas del condado de Miami-Dade, entre ellas la Pequeña Habana.

"Me postulo porque conozco el sistema, el sistema de Donald Trump desde dentro, porque recuerda, ayudé a construir MAGA", subrayó.

Parnas, de 54 años, concurrirá a las primeras por el Partido Demócrata para "desmantelar la corrupción" que rodea al movimiento que él contribuyó a crear.

El empresario es el tercero en sumarse a la contienda primaria demócrata después del empresario y político Richard Lamondin y el abogado Robin Peguero.

Parnas saltó a la fama en 2019 cuando fue arrestado en Washington, acusado de canalizar dinero ruso a políticos republicanos para ganar influencia, y fue sentenciado a 20 meses de prisión en 2022.

También está considerado como uno de los mayores donantes del movimiento MAGA en sus inicios, y fue el encargado de presionar a funcionarios ucranianos para que anunciaran una investigación de corrupción contra el expresidente Joe Biden (2021-2025) y su hijo Hunter.

Tras su arresto, el ahora candidato se transformó en una figura central durante el primer juicio político de Trump, en 2019, y proporcionó grandes cantidades de documentación que demostraban su acceso directo al entonces presidente y a su abogado Rudy Giuliani, pese a que estos lo desmentían.

Desde entonces, aseguró esta semana que su trayectoria ha dado un giro completo.

"Me vi envuelto en uno de los mayores escándalos políticos de la historia moderna de Estados Unidos, pero algo importante ocurrió en ese momento", sostuvo en la retransmisión.