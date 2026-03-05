La Bolsa de Londres baja un 1,45 % ante el alza del petróleo por la guerra en Irán

El índice principal londinense, FTSE 100, retrocedió 153,71 puntos, hasta 10.413,94, mientras que el secundario, FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, cedió un 0,86 % o 196,47 puntos, hasta los 22.700,20.

El FTSE 100, que terminó la semana anterior con un nuevo máximo histórico, superando los 10.900 puntos, acumula una caída semanal superior al 4,5 %, y salvo una breve subida en la sesión de la víspera se ha visto afectada a la baja por el conflicto regional en Oriente Medio.

Las principales beneficiadas de la jornada fueron la empresa de control de plagas Rentokil Initial, que se disparó un 10,74 %, seguido de la aseguradora Admiral Group, que sumó un 7,62 %, o la empresa de restauración Compass Group, que avanzó un 3,18 %.

Por el contrario, entre los más perjudicados de la sesión en la City londinense estuvieron el fondo de inversión 3i Group, que se desplomó un 8,10 % y las mineras Fresnillo y Endeavour Mining, que cerraron con pérdidas del 7,27 % y del 5,82 % respectivamente.