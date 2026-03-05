La extrema derecha francesa, ampliamente en cabeza en una encuesta para la presidencial

El presidente de la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, aparece en este sondeo del instituto demoscópico Ifop-Fiducial para Le Figaro y Sud Radio como mejor candidato de la extrema derecha que su mentora, Marine Le Pen, cuyo futuro político está seriamente amenazado por una decisión judicial en julio que podría dejarla fuera de juego.

En una hipotética primera vuelta, Bardella obtendría el 36 % de los votos, a una distancia de 20 o más puntos porcentuales respecto a todos los demás aspirantes al Elíseo, mientras que Le Pen conseguiría un 34-35 % de los sufragios.

El instituto demoscópico ha puesto a prueba dos escenarios con dos candidatos del bloque central, los que orbitan en torno al actual presidente, Emmanuel Macron (que no puede volver a presentarse), con los antiguos primeros ministros Edouard Philippe y Gabriel Attal.

Si fuera Philippe el que concurriera a las urnas, conseguiría el 16 % de los votos, mientras que si la opción fuera Attal, se quedaría con el 10-11 %.

En la izquierda, donde es casi seguro que habrá varias candidatos, el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon conseguiría un 10-11 %, mientras Raphaël Glucksmann, próximo al Partido Socialista, obtendría un 10-12 % y la pretendiente ecologista Marine Tondelier un 4 %.

Por la derecha, y más allá del RN, el actual presidente de Los Republicanos (LR, la formación conservadora tradicional), Bruno Retailleau, podría recibir el 10-12 % de los sufragios y el ultraderechista Éric Zemmour un 4 %.

Ifop-Fiducial ha puesto a prueba, en esta encuesta realizada el 26 y el 27 de febrero, la hipótesis de que hubiera una candidatura única del macronismo y de la derecha clásica, y en ese caso la diferencia en una primera vuelta entre Bardella y su primer seguidor sería netamente menor.

En concreto, mientras el presidente del RN reuniría un 37-38 % de las papeletas en los dos casos, el candidato conjunto del centro y la derecha alcanzaría el 23 % si fuera Edouard Philippe y el 17 % si fuera Retailleau.

En un contexto todavía de gran incertidumbre sobre la configuración final, el instituto demoscópico no ha hecho una modelización de posibles duelos de cara a una segunda vuelta, pero en cualquier caso concluye que Bardella es "menos favorito" que en las primeras vueltas barajadas.