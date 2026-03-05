Las bolsas europeas caen alrededor del 1,5 % por la situación en Oriente Medio

Fráncfort y Milán cedieron el 1,61 % cada una, mientras que el índice Euro Stoxx 50, que registra la evolución de las empresas con mayor capitalización de la zona euro, cayeron el 1,5 %; París el 1,49 %, Londres el 1,45 % y Madrid el 1,38 %.

Tras la subida de la víspera, las plazas europeas comenzaban esta jornada con pérdidas moderadas, alrededor del 0,5 %, mientras continuaban las alzas del petróleo y del gas ante el riesgo de cierre para el Estrecho de Ormuz.

El barril de crudo Brent se cambiaba en el comienzo de la sesión europea en torno a 84 dólares con una revalorización del 3 %, en tanto que el gas natural en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, rondaba los 52 euros el megavatio hora (MWh), con un alza del 5 %, también a primera hora, y esta madrugada escalaba hasta 55 euros MWh, casi el 11 %,.

Continuaban los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y los ataques israelíes en el sur del Líbano, así como los ataques de Irán a los países aliados de Estados Unidos, con bases militares estadounidenses o a un petrolero de este país.

Wall Street había subido el miércoles (el índice Dow Jones de Industriales el 0,49 %; el S&P 500 el 0,78 % y el Nasdaq Composite el 1,29 %). Los futuros sobre estos índices cedían el 0,4 % al inicio del día.

También registraron ganancias las plazas asiáticas: Seúl el 9,63 %; Tokio el 1,9 %, Shanghái el 0,64 % y Hong Kong el 0,28 %. Se había conocido que China estableció el crecimiento del PIB para este año entre el 4,5 % y el 5 %, con una inflación del 2 %.

Una hora después de la apertura, las bolsas europeas apostaban por las subidas de la mano de los futuros estadounidenses, que cambiaban de tendencia y subían el 0,2 %.

Se alzaba el 2 % interanual en enero las ventas minoristas en la zona euro y se publicaban las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE), cuando hace un mes mantuvo los tipos en el 2 % por la incertidumbre sobre la evolución de la economía y los precios de la energía y a pesar de la inflación a la baja.

Las peticiones semanales de subsidios de desempleo en Estados Unidos se mantuvieron levemente, hasta 213.000, y la productividad y los costes laborales subieron en el cuarto trimestre del año pasado el 2,8 % en ambos casos.

Wall Street abría con una caída del 0,6 %, con lo que desaparecían definitivamente las subidas en el Viejo Continente.

Al cierre europeo, el parqué neoyorquino aumentaba sus pérdidas -el Dow Jones caía el 1,65 %, el S&P 500 el 0,88 % y el Nasdaq Composite el 0,44 %- y las plazas europeas descendían más del 1 % al crecer el temor a que una prolongación de los ataques aumente más los precios de la energía y su impacto en la marcha de la economía global.

El barril de petróleo brent se encarecía a esta hora el 4,1 % y se cambiaba a 84,74 dólares, mientras que el precio del gas natural se negociaba a 50,32 euros, con un alza del 1,38 %.

El euro se depreciaba el 0,57 % y establecía su tipo de cambio en 1,1567 dólares después de haber pasado la mayor parte de la jornada por encima de 1,16 dólares.

El rendimiento de la deuda alemana a largo plazo subía nueve puntos básicos y se situaba en el 2,838 %, con lo que volvía a rentabilidades desconocidas desde hace cerca de un mes.

La onza de oro se negociaba a 5.067,74 dólares con una caída del 1,41 %, en tanto que la plata bajaba el 2,3 %, hasta 81,63 dólares.

El bitcóin bajaba el 2,94 %, hasta 71.181,5 dólares.