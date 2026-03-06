Acuerdo con Shell incluye alianza para desarrollar una división de Petróleos de Venezuela

"PDVSA suscribió un Acuerdo Marco y una Alianza Técnico-Financiera con la empresa Shell para el desarrollo integral en la División Punta de Mata, en el estado Monagas", al este del país, afirmó Obregón en su cuenta de Telegram, un día después de la firma, sin dar más detalles.

Los acuerdos fueron firmados el jueves en un acto encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y representantes de Shell, durante un encuentro con el secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, quien hizo una visita de dos días en Caracas.

Obregón participó en ese encuentro que, afirmó este viernes, permitió "avanzar en una agenda conjunta de cooperación en materia de petróleo y gas".

Asimismo, consideró que estos acuerdos "abren nuevas oportunidades de inversión y consolidan alianzas estratégicas" para aumentar la producción y desarrollar el sector de energía venezolano.

Durante la firma de los acuerdos, la mandataria encargada señaló que dan "vida y ejecución" a los "nuevos modelos de negocio" incluidos en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos recientemente promulgada en el país suramericano, que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.

Rodríguez y Burgum también conversaron sobre la apertura del sector de minería, y la presidenta encargada afirmó que "en los próximos días" presentará al Parlamento, controlado por el chavismo, una "ampliación de la Ley de Minas" que pidió sea reformada "con celeridad", a fin de presentar al mundo "las oportunidades de inversión y desarrollo".

Poco después, tras la partida de Burgum del país suramericano, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció el jueves la decisión de ambos países de retomar sus relaciones diplomáticas y consulares, una medida que confirmó posteriormente el Gobierno venezolano mediante un comunicado.

Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.