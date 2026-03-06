Agencia marítima del R.Unido informa del ataque a un remolcador en el estrecho de Ormuz

La agencia británica recibió el aviso de que el barco "fue alcanzado por proyectiles de origen desconocido" mientras navegaba en el estrecho de Ormuz.

Las autoridades han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del ataque y determinar su autoría.

La UKMTO, que ha informado desde el pasado 28 de febrero de al menos otros tres incidentes en el estrecho de Ormuz, califica el incidente de este viernes en la categoría de "ataque" e insta a los buques que transitan por la zona a extremar las precauciones y a informar de inmediato de cualquier actividad sospechosa.

El estrecho de Ormuz atraviesa una situación de máxima tensión y el tráfico marítimo se está viendo gravemente afectado en el contexto de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.