El Festival de Málaga vuelve a tender puentes con Iberoamérica y lanza un "No a la guerra"

"La cultura debe posicionarse ante la guerra", ha dicho la conductora de la gala, Kira Miró, que ha transmitido el "'no' más profundo a lo que hoy se vive en Gaza, en Ucrania, en el Golfo Pérsico y en cualquier lugar del mundo donde habiten el daño y la herida".

"Ojalá despertemos pronto de esta pesadilla", ha añadido la actriz canaria sobre el escenario del Teatro Cervantes, "corazón" del Festival.

Al comienzo de la gala, Miró ha recibido el testigo de su pareja, el actor malagueño Salva Reina, que presentó la clausura del Festival de 2025 y le ha dado una clase intensiva para enseñarle a ser "malaguita" con algunos vocablos del habla local.

Así, la actriz ha sabido que permanecer atento es "estar alikindoi", que al tobogán se le llama aquí "chorraera", que algo que gusta es "perita" o que cuando algo sorprende se dice "muerde el rollo, viejo".

Como ha señalado después Kira Miró, "lo que hace extraordinario al Festival de Málaga es lo mismo que hace extraordinario al cine español, las pequeñas cosas".

"Nuestro cine no solo vive de los momentos épicos, sino de su capacidad para transmitir verdad", al igual que películas que han ganado en ediciones recientes del certamen, como 'Sorda' o 'Segundo premio'.

Ha resaltado que, en Málaga, a los directores noveles "se les cuida mucho", con un 30 por ciento este año de 'óperas primas' que compiten por las Biznagas, y que el Festival ha encumbrado también a numerosas directoras.

Por el escenario ha pasado además el jurado de la sección de largometrajes, presidido por la cineasta Jaione Camborda, quien en nombre de sus compañeros ha expresado su confianza en que durante estos días puedan "vislumbrar en la pantalla algo de luz en un mundo tan convulso y embrutecido".

El repaso a los contenidos del Festival ha recorrido sus distintas secciones y su área de industria (Mafiz) y se ha detenido especialmente en la amplia nómina de homenajeados de esta edición.

Rossy de Palma recibirá el Premio Málaga; Victoria Vera, la Biznaga Ciudad del Paraíso; Alauda Ruiz de Azúa, el Premio Málaga Talent; el director peruano Francisco Lombardi, el Premio Retrospectiva, y la directora de producción Manuela Ocón, el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine.

Por su parte, recibirán Biznagas de Honor la actriz uruguaya Natalia Oreiro, el actor español Saturnino García, los realizadores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat y, a título póstumo, el director argentino Fabián Bielinsky, y será reconocida como Película de Oro 'El desencanto' (1976), de Jaime Chávarri.

Empiezan ahora nueve días en los que "todas las miradas del sector apuntan a Málaga", que vuelve a convertirse en "un espacio de diálogo común", ha resaltado Kira Miró.