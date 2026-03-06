Francia retomará vuelos de repatriación tras incidente con misiles de un avión la víspera

Un avión de Air France fletado por las autoridades francesas para evacuar a ciudadanos desde los Emiratos Árabes Unidos tuvo que dar media vuelta este jueves por la noche cuando se detectaron misiles en el área, y está ahora en Egipto.

El ministro aseguró en una entrevista con la televisión CNews y la radio Europe 1 que el avión de Air France "no fue el objetivo" de los disparos, pero las condiciones de seguridad no eran suficientes para continuar el vuelo.

Los disparos "no estaban dirigidos contra estas aeronaves civiles", fueron "muy cerca", explicó, reiterando que Francia no correría ningún riesgo. En este sentido, consideró que "el piloto tomó esta decisión, que es una buena decisión".

"Este evento demuestra que repatriar a nuestros ciudadanos no es sencillo", añadió.

El ministro subrayó que el Gobierno de Sébastien Lecornu seguirá organizando operaciones de evacuación "de una manera u otra", pero únicamente cuando se garanticen condiciones seguras, añadió.

En este sentido, dijo que el Ejecutivo también pedirá a las aerolíneas que retomen progresivamente sus vuelos comerciales para facilitar el regreso de los ciudadanos franceses que así lo deseen.

Sobre este punto, la ministra delegada para los franceses en el extranjero, Éléonore Caroit, precisó en otra entrevista este viernes con la televisión BMFTV y la radio RMC que el Gobierno tiene "varios vuelos ya programados a partir de hoy".

"Hoy algunos espacios aéreos están abiertos, como los de Omán, Jordania, Egipto y Líbano", señaló la ministra, recomendando a los ciudadanos franceses que "regresen a casa". En cuanto al uso de aeronaves militares, Caroit aseguró que el Gobierno "está estudiando soluciones".

Cuando el pasado fin de semana comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán había unos 400.000 franceses en la región, entre residentes y personas de paso.

Según estimaciones del Ministerio de Exteriores, unas 5.000 personas han manifestado su deseo de volver a Francia lo antes posible desde el inicio de esta nueva guerra en Oriente Medio.

Hasta ahora, alrededor de 2.000 franceses han logrado regresar al país, de los cuales 750 lo hicieron mediante vuelos de repatriación organizados por el Estado, mientras que el resto utilizó conexiones comerciales que se han ido restableciendo gradualmente, según señaló el ministro de Transportes.