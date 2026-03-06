Jueza posterga juicio por difamación contra actual presidente de Perú

La jueza Hiroko Hiyane aplazó el juicio contra Balcázar, que debía iniciar este viernes 6 de marzo, hasta el 27 de agosto próximo, a pedido del propio mandatario, de acuerdo a una resolución difundida por la emisora RPP.

En su escrito, Balcázar mencionó que, según el artículo 117 de la Constitución Política, un presidente en funciones no puede ser acusado por delitos comunes cometidos antes o durante el cargo, y sobre los cuales tiene una inmunidad que suspende cualquier proceso penal hasta que culmine su función.

El presidente interino, que asumió el cargo el pasado 18 de febrero tras la destitución de José Jerí, ha sido acusado de difamar en Facebook al abogado Yuri Díaz, exvicedecano del Colegio de Abogados de Lambayeque, quien demanda una reparación civil de 300.000 soles (88.000 dólares) a su favor.

El izquierdista Balcázar es un polémico congresista y exmagistrado que se convirtió, a los 83 años, en el octavo presidente de Perú en los últimos diez años, tras ser elegido por el Parlamento para reemplazar al también legislador Jerí, quien fue destituido en febrero.

Balcázar fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Perú y ha tenido una serie de controversias y denuncias por los presuntos delitos de prevaricato, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho.

Precisamente, entre los casos más conocidos están las investigaciones por presunto tráfico de influencias y la expulsión de manera definitiva del Colegio de Abogados de la región norteña de Lambayeque por una supuesta apropiación de fondos cuando fue su decano.

Balcázar entregará la presidencia de Perú el día 28 de julio al candidato que resulte ganador de los comicios, que se disputarán en un primera ronda el 12 de abril próximo y que muy probablemente se definirán en segunda ronda en junio.