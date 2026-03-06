La Bolsa de Londres cae un 1,24 % en un ambiente volátil por la crisis en Oriente Medio

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 129,19 puntos hasta 10.284,75, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, descendió un 0,88 % hasta 22.500,95 puntos.

Con las pérdidas de hoy, el parqué londinense culminó una semana de caídas, marcada por el nerviosismo de los inversores ante la escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Entre otras cosas, los analistas temen que el conflicto dispare la inflación en los próximos meses, al afectar a la distribución del petróleo y otras materias primas, en especial por el estrecho de Ormuz, controlado por Teherán.

Entre los valores a la baja en el 'footsie' figuraron varias mineras, como Anglo American, que descendió un 4,28 %, y Antofagasta, que retrocedió un 3,09 %.

La multinacional de bricolaje Kingfisher cedió un 5,15 %, Airtel Africa un 4,15 % y el banco Barclays acabó con un 3,08 % menos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ganaron terreno, en cambio, la inmobiliaria Rightmove, que subió un 5,53 %, Autotrader Group, de compra-venta de coches, que avanzó un 4,68 %, y la empresa de defensa BAE Systems, cuyos títulos subieron un 2,98 %.

Al cierre del mercado bursátil, el barril de petróleo brent, de referencia en Europa, para entrega en mayo cotizaba a 92,48 dólares, un 8,27 % más que al cierre del jueves.