La cantante Pink cancela dos conciertos programados en Ciudad de México

En un comunicado, Ocesa precisó que los espectáculos programados para el 26 y 27 de abril fueron cancelados debido a “complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento”, las cuales son “ajenas a la artista, al promotor y al recinto”.

Sin dar más detalles, la empresa de entretenimiento indicó que habrá un reembolso automático a las personas que compraron entradas en línea y a quienes lo hicieron en taquilla podrán reclamarlo el 12 de marzo.

La nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll anunció las fechas de su gira en México a mediados de octubre, al agotarse la primera fecha se abrió una segunda también en la capital mexicana.

La compositora de 46 años no ha dado un motivo o posicionamiento sobre la cancelación, aunque en su sitio oficial ya se han bajado los enlaces para la compra de boletos en la capital mexicana, mientras que el de San Diego, en Petco Park, continúa habilitado para el 15 de mayo.

A partir de la ola de violencia desatada tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en una operación militar, el 22 de febrero, han sido cancelados varios conciertos en el país.

Entre ellos, el de la cantante mexicana Carolina Ross, del rapero argentino Lucho SSJ o de la estadounidense Kali Uchis en el estado de Jalisco (oeste).