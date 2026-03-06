La Policía británica arresta a cuatro hombres bajo sospecha de espiar para Irán

Los cuatro varones, uno de procedencia iraní y otros tres ciudadanos con doble nacionalidad británico-iraní, de entre 22 y 55 años, fueron arrestados esta madrugada en sus domicilios en las localidades de Barnet y Watford, a las afueras de Londres, bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional británica de 2023.

Otros seis hombres, de entre 20 y 49 años, fueron igualmente detenidos en el barrio londinense de Harrow, bajo sospecha de ayudar a un delincuente.

Los 10 sospechosos se encuentran ahora bajo custodia judicial, precisó la Met.

De acuerdo con la fuerza policial, la investigación, liderada por la Policía Antiterrorista de Londres, tiene conexión con Irán y se relaciona con "una presunta vigilancia de lugares e individuos vinculados a la comunidad judía" en Londres.

"Entendemos que el público puede estar preocupado, en particular la comunidad judía", dijo en la nota la jefa de la Policía Antiterrorista de Londres, la comandante Helen Flanagan, que precisó que los arrestos forman parte de una operación planificada con anterioridad y pretenden "interrumpir la actividad maligna" donde sospechan que existe.