Los ministros de Economía de la UE analizarán el impacto del conflicto en Oriente Medio

El tradicional debate sobre la situación macroeconómica entre los titulares de la eurozona (Eurogrupo) el lunes proporcionará la primera oportunidad para abordar un conflicto cuyo efecto es todavía difícil de prever, pero que añade aún más incertidumbre a unas perspectivas para la economía europea ya ensombrecidas por las tensiones geopolíticas y comerciales previas.

Los ministros mantendrán además un debate sobre los precios de la energía que, si bien estaba previsto antes del estallido del conflicto para abordar, en particular, las necesidades de inversión en electrificación, previsiblemente se ampliará a cuestiones de seguridad energética en el contexto actual, según explican fuentes europeas.

Los ataques Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de Teherán con ataques a países del Golfo, principales productores mundiales de crudo, han hecho dispararse el precio del petróleo un 25 % desde el sábado pasado, hasta superar los 90 dólares por barril de brent, y del gas, que ha pasado de cotizar cerca de los 32 euros/MWh a hacerlo por encima de los 50 euros/MWh.

La UE no está particularmente preocupada por la seguridad de suministro ya que apenas importa hidrocarburos de Oriente Medio (un 6,8 % de su petróleo viene de Arabia Saudí y un 6 % del gas natural licuado de Catar en el tercer trimestre de 2025) y solo un 9 % del petróleo llega a través del estrecho de Ormuz.

Pero el aumento del precio de estos combustibles a escala global podría repercutir de manera indirecta en la cesta de la compra de los europeos, según advierten los analistas y el propio Banco Central Europeo, que anticipan un aumento de la inflación si el conflicto se prolonga.

El martes, los titulares de toda la UE retomarán el debate sobre el efecto económico de la guerra durante un desayuno en el consejo Ecofin organizado por la presidencia de turno chipriota, que la víspera anunció la cancelación de todos los consejos informales de ministros que tenía previsto celebrar este mes en su territorio, incluido el de Economía, tras el ataque a una base británica en el país.

Desde el Ministerio de Economía de España señalan que es "pronto" para poner cifras concretas al impacto de un conflicto que no se sabe cómo evolucionará y, por tanto, el trabajo nacional y europeo se centra en analizar la situación y asegurar que se está preparado para reaccionar si es necesario.

Sin embargo, descartan que los ministros comunitarios vayan a tomar ya decisiones sobre posibles medidas de respuesta a nivel europeo, como las que se adoptaron por la crisis energética a raíz de la guerra en Ucrania o la pandemia.

"El mensaje (es) de cautela, de seguir de cerca la situación. Los mecanismos existen para responder y también existe la voluntad de responder en caso de que sea necesario y se irá abordando a su debido tiempo cada elemento", apuntan fuentes de ese ministerio.

Al margen del conflicto en Oriente Medio, el Eurogrupo abordará el tema de las finanzas digitales y su marco regulatorio, incluido el proyecto de un consorcio de bancos europeos para lanzar una 'stablecoin' en euros.

Además, el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, informará a sus homólogos sobre los trabajos del Laboratorio de Competitividad impulsado por España para avanzar en la integración de mercados de capitales con los países europeos que lo deseen, en particular, sobre el proyecto para una plataforma de titulización.

Ya el martes, los ministros de los Veintisiete (Ecofin) se centrarán en las propuestas para una mayor centralización de la supervisión de los mercados de capitales, aunque sin el objetivo de llegar a un acuerdo, así como en el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania bloqueado por el veto de Hungría.