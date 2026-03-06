Merz advierte de consecuencias de guerra indefinida en Irán e insta a la estabilización

Merz subrayó que "una continuación indefinida de esta guerra", así como el posible colapso de la soberanía iraní o las guerras subsidiarias que se puedan acabar librando en territorio iraní, pueden tener "consecuencias de gran alcance para Europa", entre otras cosas también para "la seguridad, el suministro energético y la migración".

"Por eso hago un llamamiento, tanto en Washington como en todas las conversaciones con el Gobierno israelí, para que se creen lo antes posible las condiciones necesarias" para que Irán "se estabilice, tenga un Gobierno democráticamente legitimado y pueda seguir existiendo como Estado", dijo el canciller alemán en una comparecencia ante la prensa en el marco de la Feria de Oficios de Múnich.

Agregó que no hay ningún interés en que "se repita aquí el escenario sirio", sino que Irán debe tener un Estado "capaz de funcionar por sí mismo", con el mantenimiento del orden público y los servicios básicos.

Merz, que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con los presidentes de las principales asociaciones de la industria alemana, recordó que Irán es un país con más de 90 millones de habitantes, y por ello el gran interés de Alemania también en evitar nuevas oleadas de refugiados procedentes de esa región y movimientos migratorios incontrolados desde territorio iraní.

Agregó que Alemania está trabajando con sus socios europeos y también con los de la región de Golfo para "formular una perspectiva común" para el fin de los combates y para contribuir a su aplicación.

El modelo debe ser un orden regional de paz que garantice la seguridad y la existencia de todos los Estados, incluidos Israel y los del Golfo; debe ponerse fin al conflicto regional y, una vez finalizados los combates, debe iniciarse un proceso político de diálogo y fomento de la confianza en la región, señaló.

Además, debe ponerse fin de forma verificable al programa nuclear militar y al programa de misiles balísticos de Irán, garantizarse que el material nuclear no llegue a manos de actores no estatales o terceros países y Teherán debe dejar de apoyar a redes terroristas y a proxys o fuerzas que actúan por delegación.

En cuanto a las repercusiones de la guerra en Irán para Alemania, Merz señaló que desde la perspectiva actual es probable que sólo suponga un pequeño freno para la economía, pero advirtió de que si el conflicto se prolongara o se extendiera a grandes partes de Oriente Medio, las consecuencias sería mucho más graves.