Países Bajos aplaza su decisión sobre el despliegue de su fragata en el Mediterráneo

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, explicó en una rueda de prensa que todavía se están revisando los detalles concretos de la operación, incluida la misión exacta y las instrucciones que recibirán los militares que estarán a bordo de la fragata neerlandesa Zr.Ms. Evertsen.

"Queremos revisar todo una vez más en los próximos días", señaló Jetten, a quien Francia solicitó el pasado martes apoyo de la Marina neerlandesa dadas las tensiones regionales que siguieron a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, y los contraataques de este último.

Según el primer ministro neerlandés, Francia pretende utilizar su portaaviones para contribuir a la protección de países europeos situados cerca de Irán ante posibles ataques con misiles y drones.

En ese contexto, la fragata neerlandesa Evertsen, especializada en defensa aérea y en la que trabajan unas 170 personas, podría desempeñar un papel clave al interceptar proyectiles.

Además de Italia, España ya confirmó que enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, ante posibles ataques como consecuencia de la guerra de Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La embarcación neerlandesa ya participaba en una misión de entrenamiento en el mar Báltico junto al Charles de Gaulle y esta semana el Gobierno decidió que la fragata de Países Bajos continúe navegando con el grupo francés hacia el Mediterráneo para evitar retrasos en caso de que finalmente se apruebe el despliegue.

Una vez tomada la decisión final y aprobados los detalles de la operación, el Ejecutivo enviará al Parlamento neerlandés una carta oficial en la que se detallará la misión y su marco legal.

Según París, el despliegue tendría un carácter defensivo.