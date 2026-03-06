Piden bloquear en tribunales plan de Trump para cerrar 2 años el Centro Kennedy por obras

Beatty, que forma parte de la Junta Directiva del Centro, ha ampliado la demanda que ya había interpuesto para eliminar el nombre de Trump del centro artístico que se inauguró en 1971 en honor a John F. Kennedy.

La demócrata ha advertido que el presidente de Estados Unidos podría estar planeando un derribo del edificio, "las propias palabras del presidente Trump indican que planea demoler el edificio actual del Centro Kennedy”.

En la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en Washington, Beatty establece que “para ser claros, el Congreso no ha autorizado ni el cierre del centro ni una reconstrucción completa”.

Con esta petición a la Justicia, la congresista pretende lograr una resolución judicial que declare ilegales las acciones de Trump y una orden judicial que impida el cierre y la posible demolición del centro.

La demanda se refiere al precedente de la demolición del Ala Este de la Casa Blanca el año pasado y en cuyo espacio Trump va a construir un salón de baile.

“Todo esto encaja en un patrón inquietante”, apunta la denuncia, que añade que "hace apenas unos meses, el presidente Trump demolió el histórico Ala Este de la Casa Blanca sin autorización”.

El Centro Kennedy se ha convertido en un caballo de batalla entre el trumpismo y el mundo artístico.

Más allá de haber añadido su nombre al centro el pasado diciembre sin pedir permiso al Congreso, Trump disolvió su patronato al retornar al poder en enero de 2025 y lo recompuso situándose como presidente del mismo y eligiendo a sus miembros a dedo con el objetivo de acabar con lo que tachó como programación cultural "woke".

Desde entonces las numerosas renuncias de importantes artistas que tenían programado actuar en las instalaciones ha asestado un duro golpe a la vida cultural de la capital de Estados Unidos.