Resultados preliminares en Nepal dan mayoría al partido que lidera el rapero Balen Shah

Los resultados preliminares del recuento de votos en 43 circunscripciones a las 8:30 hora local (2:45 GMT), mostraban al RSP a la cabeza en 35 de ellas, superando ampliamente a sus rivales, según informaron los medios locales basándose en las actualizaciones de la Comisión Electoral de Nepal.

De confirmarse esta victoria, se cerraría un ciclo de dominio de la vieja guardia de Nepal, encabezada por el ex primer ministro K. P. Sharma Oli, frente al desafío generacional de Balen Shah, el disruptivo alcalde de Katmandú que exige una ruptura radical con la política tradicional.

Según las últimas cifras, Shah había recibido 1.478 votos, mientras que Oli había asegurado 384.

En la circunscripción número 5 del distrito de Jhapa, ubicado en el extremo oriental del país junto a la frontera india y considerado el bastión histórico personal del ex primer ministro, el alcalde rapero superaba por más del doble de votos a Oli, asestando un duro golpe a los partidos tradicionales.

La magnitud de este cambio de ciclo se refleja en el retroceso de las fuerzas políticas tradicionales, que se están quedando muy atrás en el escrutinio.

El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML), encabezado por el ex primer ministro KP Sharma Oli, apenas lograba mantener la ventaja en tres circunscripciones.

Una suerte similar corría el histórico Congreso Nepalí, a la cabeza en solo cuatro, mientras que el Centro Maoísta del exmandatario Pushpa Kamal Dahal lideraba en apenas una, evidenciando el castigo electoral a la vieja guardia según los datos de la comisión.

El escrutinio de estas elecciones definirá el fin de la administración interina de la exjueza Sushila Karki, quien llegó al poder tras la denominada 'Revolución de la Generación Z'.

Este movimiento, que alcanzó su punto álgido en septiembre de 2025, representó una fractura en la política del Himalaya al desplazar el eje del poder desde las guerrillas históricas y las élites dinásticas hacia un movimiento urbano y digital.

Liderada simbólicamente por figuras como Balen Shah, el rapero y favorito de esta contienda, esta revuelta civil se libró en las calles y redes sociales, movilizando a una juventud asfixiada por el desempleo y la corrupción sistémica, y que ahora parece guardar el veredicto final de estas elecciones.