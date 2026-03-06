Suspenden por 9 meses a partido de Correa en Ecuador por investigación de lavado de dinero

En su resolución, el magistrado Joaquín Viteri admitió a trámite la demanda presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, y aceptó su pedido de suspender cautelarmente a la formación política por estar investigada en el caso denominado 'Caja Chica'.

Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone de un plazo de tres días para hacer efectiva la medida.

La medida, que podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo veinticuatro meses, se produce a menos de un año de las elecciones locales convocadas para el 14 de febrero de 2027, cuyo proceso ya ha sido iniciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los plazos del proceso en el TCE han sido además suspendidos por tratarse de una investigación reservada dentro de la Fiscalía.

Además, la resolución establece que la medida podrá levantarse de manera inmediata si la Fiscalía comunica formalmente el retiro de la solicitud o si se acredita que la investigación fiscal que sustenta la medida ha concluido, ha sido archivada o ha cesado por decisión fiscal o judicial.

En un comunicado, Revolución Ciudadana argumentó que la "intención" de esta medida es "impedir" que participen con su "casillero en las próximas elecciones locales, ya que el período de suspensión que pretenden imponer coincide con el proceso de inscripción de candidaturas".

"¿Alguien duda aún de que vivimos en una dictadura?", añadió el comunicado, además de asegurar que emprenderán "todas las acciones legales y democráticas necesarias para defender nuestros derechos y los de millones de ecuatorianos".

La investigación del caso 'Caja Chica' comenzó a partir del testimonio sin pruebas de Santiago Díaz, exintegrante de Revolución Ciudadana que fue expulsado de la formación tras ser acusado de violación a una menor, quien aseguró haber trasladado dinero desde Venezuela por orden del expresidente y líder del movimiento, Rafael Correa.

"Yo he venido a dar la versión sobre el caso 'Caja Chica' porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador. La vida mía y la de mi familia corren riesgo", dijo Díaz a periodistas a la salida del Ministerio Público a finales de enero.

El pasado sábado, la Policía de Ecuador y la Fiscalía allanaron y registraron la sede del partido y, un mes atrás, inspeccionaron la vivienda de la excandidata presidencial del correísmo Luisa Gonzalez, quien denunció el hecho como una "persecución política", y negó de forma tajante cualquier financiamiento irregular, ni de "Venezuela ni de ningún cartel".