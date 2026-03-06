Texas amenaza con multas a escuelas públicas por supuesta violación de ley anti-trans

El fiscal general del estado, Ken Paxton, emitió este viernes una amonestación al distrito independiente escolar de Austin (ISD, en inglés) después de que un padre de familia se quejara a su oficina de que un estudiante usó el baño que no corresponde con su sexo asignado al nacer.

En un comunicado, el republicano advirtió al distrito escolar que, si no se rectifica la supuesta violación legal, se enfrentan a multas de hasta 5.000 dólares diarios.

"Trabajaré sin descanso para hacer que el Austin ISD rinda cuentas si no detiene esta práctica ilegal y 'woke' de permitir que los hombres invadan los espacios de las mujeres", señaló Paxton en el escrito.

La llamada ley SB4, que fue aprobada en diciembre del año pasado, prohíbe que las personas usen los baños, vestidores o duchas en los edificios públicos que no correspondan con el sexo que les fue asignado al nacer. Esto incluye instalaciones como universidades, escuelas, alcaldías o prisiones que sean propiedad del estado de Texas.

La ley no detalla de qué manera las autoridades pueden garantizar que se cumpla, pero la fiscalía creó una línea anónima de denuncias para que los ciudadanos reporten posibles violaciones.

Un padre de familia de una de las escuelas secundarias del distrito de Austin presentó una denuncia en esa línea a mediados de febrero, diciendo que un "estudiante masculino" estaba usando el baño femenino, según informó la organización de derecha Texas Values.

Texas es uno de los 21 estados en EE.UU. que han aprobado este tipo de leyes que señalan a las personas y menores de edad transgénero.

Organizaciones como ACLU y Human Rights Watch aseguran que estas normas son “innecesarias y peligrosas", no resuelven ningún problema de seguridad y en cambio agravan la discriminación y los riesgos para la salud de las personas trans.