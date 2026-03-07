Congresistas y ONG exigen liberar a periodista colombiana detenida por ICE en EE.UU.

El Caucus Hispano del Congreso (CHC) demandó el "retorno seguro" de Rodríguez, quien además es solicitante de asilo, al compartir en redes sociales un reporte que señaló que la comunicadora, quien cubría temas migratorios en el sureño estado de Tennessee, está ahora en un centro de detención de ICE en Alabama.

El congresista Chuy García, demócrata de Illinois, acusó a ICE de detenerla "para silenciarla", por lo que pidió que "estos ataques a la libertad de prensa deben terminar".

"Estefany Rodríguez es una periodista haciendo un trabajo crucial para informar a la comunidad latina en el área de Nashville. Tiene un permiso de trabajo válido y una solicitud pendiente de asilo, pero ICE se la llevó en un intento de silenciarla", aseguró García en un posicionamiento.

El Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, en inglés) y la organización de Reporteros y Editores de Investigación (IRE) también condenaron la detención de la periodista, a quien arrestaron oficiales armados de ICE el miércoles mientras iba en un vehículo con su esposo con el logotipo de Nashville Noticias.

Las organizaciones recordaron que el arresto de Rodríguez ocurre tras la deportación en octubre del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido en junio de 2025 en Georgia mientras cubría una protesta contra el presidente Donald Trump y redadas migratorias, pese a identificarse como prensa.

"Es parte de un vergonzoso y alarmante patrón de la Administración de Trump de usar las autoridades de inmigración para restringir la libertad de prensa", declaró Katherine Jacobsen, coordinadora del CPJ para Estados Unidos, Canadá y el Caribe.

IRE también señaló que Rodríguez afrontó amenazas de muerte en Colombia, por lo que solicitó asilo político en 2021, según su abogado.

"El arresto y detención de periodistas son ataques descarados a la libertad de prensa y buscan tener un efecto escalofriante en la voluntad de los periodistas para cubrir eventos", denunció la organización estadounidense en un comunicado.

ICE alega que la mujer debía presentarse a dos citas, pero su marido, Alejandro Medina III, ha asegurado que la carta de uno de los citatorios no aparecía en el sistema, mientras que la tormenta que azotó a EE.UU. este invierno impidió el otro.