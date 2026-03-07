Corea del Sur repatriará el domingo a surcoreanos atrapados en Emiratos Árabes Unidos

El ministerio apuntó en que el vuelo, operado por la aerolínea Etihad Airways y con unos 290 asientos, partirá de Abu Dhabi al mediodía del domingo con destino a Incheon.

"Nuestro gobierno está haciendo todo lo posible para operar de acuerdo con el cronograma, pero existe la posibilidad de cancelación o cambio dependiendo de cambios en las circunstancias, como las condiciones de operación", apuntan en un comunicado de prensa.

La nota oficial remarca que se dará prioridad a los pacientes gravemente enfermos, personas con discapacidades graves, mujeres embarazadas, ancianos y bebés.

La medida llega después de que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, apremiara el jueves a su Gobierno para elaborar un plan de evacuación para los ciudadanos surcoreanos en Oriente Medio, en plena escalada de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

El viernes ya regresaron al país más de 370 surcoreanos a bordo del primer vuelo directo desde Dubai, recoge la agencia de noticias Yonhap.

Varios países, entre ellos Estados Unidos o Japón, han comenzado a evacuar a algunos de sus nacionales en la región a medida que se expande el conflicto, que comenzó el pasado sábado con una oleada de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Irán ha respondido lanzando misiles contra Israel y contra países vecinos aliados de Washington, mientras el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, subrayó este miércoles que tiene munición suficiente para completar su campaña y deslizó que la guerra podría durar hasta ocho semanas.