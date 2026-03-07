Dura advertencia de Trump a Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron hace una semana un ataque al que denominaron “preventivo” contra Irán, con el objetivo de eliminar su programa nuclear y propiciar un cambio de régimen político en la República Islámica gobernada por los ayatolás chiítas.

En el primer día de los bombardeos murió el líder supremo iraní Alí Jamenei.

“¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, publicó Donald Trump en su plataforma Truth Social.

“Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento” , amenazó.