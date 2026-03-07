EE.UU. y Venezuela negocian la extradición de Alex Saab, según el Miami Herald

El diario Miami Herald, citando fuentes familiarizadas con las conversaciones, señaló este sábado que Saab, "probablemente será extraditado pronto a Estados Unidos tras intensas negociaciones".
Saab, nacido Colombia y de origen libanés, ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero el caso fue desechado en 2023 como parte de un acuerdo entre Caracas y Washington de intercambio de presos.
El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo.
Durante años, Alex Saab fue señalado por la justicia estadounidense como uno de los principales operadores financieros del gobierno de Nicolás Maduro y acusado de conspiración para lavar dinero y participar en esquemas de corrupción.
Sin embargo, fue liberado en diciembre de 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por diez presos en Venezuela y regresó a su país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.
La posible extradición de Saab se enmarca en el proceso de transición política en Venezuela tras la incursión militar de Estados Unidos del 3 de enero en Caracas, durante la cual fueron detenidos Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos.
Estados Unidos ha reforzado su política de seguridad y lucha contra el narcotráfico en la región, y este sábado celebra en Miami una cumbre con una docena de presidentes latinoamericanos afines a la derecha, liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para coordinar estrategias conjuntas frente al crimen organizado y el tráfico de drogas.
La reunión, bautizada como 'Escudo de las Américas', se celebra en el Trump National Doral Miami, propiedad del mandatario republicano, y busca consolidar el liderazgo de Washington en América Latina y contrarrestar la creciente influencia de China en la región.