El Gobierno de Venezuela aboga por fortalecer relaciones y lazos económicos con Polonia

En una publicación de Instagram, informó que el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, se reunió con el encargado de negocios de Polonia en Caracas, Daniel Gromann, para "revisar acuerdos vigentes y explorar nuevas áreas de cooperación mutua".

"Venezuela reafirma su compromiso con un diálogo franco y constructivo, orientado a superar diferencias del pasado y avanzar juntos en desafíos comunes: sostenibilidad energética, paz duradera y crecimiento económico inclusivo", subrayó la Cancillería.

Esta reunión se suma a otras con representantes diplomáticos de países europeos en Venezuela, como Países Bajos y España.

Venezuela dijo que apuesta por una "nueva agenda" de cooperación con Países Bajos, indicó este sábado el viceministro, tras reunirse con la encargada de negocios del país europeo en Caracas, Carmen Gonsalves, quien está en el cargo desde 2024.

En una publicación en X, Blanco afirmó que espera que se generen "resultados positivos" para el beneficio de ambos países, sin dar detalles sobre esa nueva agenda ni qué asuntos fueron abordados durante la reunión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado martes, el funcionario venezolano informó que su país apuesta por una mayor cooperación con España en una "nueva etapa" de la relación bilateral, tras reunirse con el embajador español en Caracas, Álvaro Albacete, aunque tampoco dio más detalles ni qué asuntos fueron abordados durante el encuentro.

Blanco, quien ha militado en partidos tradicionales de la oposición, como Acción Democrática, fue designado recientemente en el cargo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Luego de esto, dijo que aboga por una política exterior "firme" en lo que considera una nueva etapa de relacionamiento internacional para su país.