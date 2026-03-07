El Gobierno de Venezuela apuesta por una "nueva agenda" de cooperación con Países Bajos

"Venezuela aspira (a) una nueva agenda de trabajo conjunto basada en el respeto mutuo y la cooperación", señaló en sus redes sociales, al tiempo que agradeció el encuentro con Gonsalves.

Blanco afirmó que espera que se generen "resultados positivos" para el beneficio de ambos países, sin dar detalles sobre esa nueva agenda ni qué asuntos fueron abordados durante la reunión.

El pasado martes, el viceministro informó que Venezuela apuesta por una mayor cooperación con España en una "nueva etapa" de la relación bilateral, tras reunirse con el embajador español en Caracas, Álvaro Albacete.

Blanco agregó entonces que el trabajo conjunto y el respeto mutuo "son fundamentales para consolidar puentes que beneficien" a los países, aunque tampoco dio detalles sobre esa nueva etapa ni qué asuntos fueron abordados durante la reunión.

El funcionario venezolano, quien ha militado en partidos tradicionales de la oposición como Acción Democrática, fue designado recientemente en el cargo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego de esto, Blanco dijo que aboga por una política exterior "firme" en lo que considera una nueva etapa de relacionamiento internacional para su país.

El lunes, Blanco informó sobre una reunión con la encargada de negocios de la Unión Europea (UE) en Venezuela, María Antonia Calvo, y de otra con las directoras para las Américas de Reino Unido, Harriet Thompson y Catherine O'Neill, y el embajador británico en Caracas, Colin Dick, ambos encuentros enfocados en profundizar la cooperación.