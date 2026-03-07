Israel inicia una nueva ola de bombardeos en Beirut

"Las Fuerzas de Defensa de Israel están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut", recoge la nota castrense sin añadir detalles.

Los ataques se producen apenas unas horas después de la orden de evacuación publicada por el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee.

"Advertencia urgente a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, especialmente a quienes aún no han evacuado la zona. Reiteramos: Salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente", alertó el Ejército, movilizando el desplazamiento forzoso de los residentes del Dahie, conocido bastión del grupo chií Hizbulá.

La orden de desplazamiento se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos.

El nuevo ataque se produce en medio de la creciente campaña de bombardeos contra el Líbano -desplazando ya al menos a 100.000 personas-, y después de que Israel ocupara nuevas posiciones militares en el sur de este país vecino ("menos de diez" en total, según las fuerzas armadas).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El grupo chií se incorporó a la escalada bélica regional el pasado lunes, tras atacar a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí. Desde entonces, ya hay más de 250 muertos en el Líbano y los heridos superan los 800, según cifras locales.