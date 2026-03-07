Las autoridades rusas llevaron ante la justicia a 1.084 combatientes ucranianos, entre ellos 71 condenados a cadena perpetua acusados de matar a civiles, aseguró Bastrikin citado por TASS.

En total, en los 15 años de vida del órgano policial-judicial que rinde cuentas directamente al Kremlin llevó a los tribunales a cerca de 1,5 millones de personas por distintos tipos de delitos que causaron daños y perjuicios al Estado ruso por valor de una suma de hasta un billón de rublos (más de 12.616 millones de dólares) que consiguieron recuperar a las arcas nacionales.

De este monto, 561.000 millones de rublos (7.077 millones de dólares) eran parte de delitos fiscales, aseguró Bastrikin.

"Con su apoyo, hemos creado nuestro propio centro de expertos. Esto nos ha permitido realizar peritajes complejos por nuestra cuenta, sin recurrir a otras agencias", señaló ante Putin.

En el transcurso de los últimos meses, el Comité de Instrucción se enfocó principalmente en llevar casos de sabotaje conducidos por la inteligencia ucraniana y procesos de corrupción que involucraban a jueces rusos.