Miles de personas protestan en Londres contra la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán

Entre los manifestantes, que empezaron la marcha cerca del Parlamento en dirección a la embajada estadounidense, al sur de la ciudad, había gente de todas las edades y procedencias, que también gritaron consignas contra la guerra en Gaza.

Pudo verse a algunos simpatizantes del régimen islámico de Teherán, que portaban imágenes del antiguo líder supremo iraní, Alí Jameneí, muerto en los ataques del pasado sábado.

Tim Sanders, exmaestro y artista de 65 años, dijo a EFE que es importante manifestarse "porque es una guerra ilegal que empezó masacrando a 150 niñas en un colegio", y consideró que tiene "objetivos dudosos, que seguro no son la liberación del pueblo iraní".

"Quizás ni el propio Trump sabe lo que quiere", declaró, en alusión a la posición cambiante del presidente estadounidense, Donald Trump, que instó a los iraníes a provocar un cambio de régimen y después dijo buscar la destrucción del programa nuclear iraní.

Martin Perry, arquitecto de 58 años llegado del sur de Inglaterra, subrayó que "la agresión a Irán forma parte de un patrón de decisiones tomadas por Estados Unidos e Israel que están destruyendo el derecho internacional".

"Estoy aquí hoy para enviar un mensaje a (el primer ministro británico) Keir Starmer de que la población no apoya los ataques y no quiere que nuestras fuerzas se vean implicadas en una guerra ilegal", manifestó.

La estudiante brasileña Daniela Costa explicó a su vez que venía para "mostrar solidaridad tanto con Irán como con Palestina y también con Cuba y Venezuela".

"Espero que esta protesta muestre al Gobierno británico que no cuenta con apoyo popular para participar en la guerra, sea proporcionando armas o permitiendo que EE.UU. utilice sus bases militares", mantuvo.

Paralelamente, varias decenas de partidarios de la dinastía Pahlaví, depuesta en 1979 por la revolución que estableció la República Islámica en Irán, se manifestaron desde la sede gubernamental de Downing Street hasta la embajada iraní a favor de un cambio de régimen en su país.