Mulino se reúne con Rubio en Miami y aborda mayor inversión de empresas de EEUU en Panamá

El encuentro bilateral entre Mulino y Rubio se dio en el marco de la llamada cumbre 'Escudo de las Américas' que tuvo lugar este sábado en Miami convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la participación de más de una decena de mandatarios de la región.

En la reunión, Rubio puso de relieve que el Gobierno de Trump respeta la relación con Panamá y que lo considera "un país aliado", a la vez que indicó que en esta "nueva era de las relaciones" las empresas estadounidenses "empezarán a tener mayor participación en los procesos de licitación en Panamá", señaló un comunicado del Gobierno panameño.

Mulino ha anunciado un ambicioso plan de infraestructura y aplica medidas económicas y de manejo del gasto que han restablecido la confianza en el dolarizado país centroamericano, sede del Canal interoceánico y de un nodo logístico regional que busca aumentar su relevancia.

En esa línea, el Gobierno desarrolla planes que incrementarán de forma "muy interesante" la inversión extranjera en Panamá, ávida de estos flujos para reducir el desempleo y elevar los ingresos fiscales, dijo el ministro panameño de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en una entrevista con EFE en diciembre pasado.

A la par de ello, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció un ambicioso plan de expansión logística con la construcción de dos nuevos puertos, uno en Corozal en el Pacífico y otro en Telfers en el Atlántico, con una inversión estimada de 2.600 millones de dólares, con miras a iniciar operaciones en 2029.

En el marco de su plan maestro de inversiones de 8.500 millones de dólares para la próxima década, la ACP prevé igualmente el desarrollo de un gasoducto y un nuevo embalse, dentro de su estrategia de diversificación de ingresos y resiliencia hídrica.

Según la entidad, las concesiones para los nuevos puertos se adjudicarán antes de finales de 2026, en línea con los procesos de licitación internacional que ya se encuentran en diseño.

El presidente Mulino, además de hablar con Rubio, se reunió este sábado con altos funcionarios de Comercio y Energía del Gobierno estadounidense, con los que habló sobre los proyectos que impulsa Panamá para consolidarse como centro energético en Latinoamérica y afianzar su liderazgo como 'hub' logístico del comercio mundial.

Mulino abordó estos temas con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright, en el marco de la cumbre.

El mandatario panameño expuso a Lutnick y Wright los avances del proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, así como el del gasoducto por el Canal de Panamá, dos megaobras que "pondrán al país (centroamericano) en el mapa energético", señaló un comunicado del Ejecutivo de Panamá.