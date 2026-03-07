Rusia recibe a 28.600 personas de Oriente Medio en vuelos tras el inicio de guerra de Irán

"Desde principios de semana, 28.600 ya llegaron a Rusia desde Oriente Medio a bordo de aerolíneas rusas y extranjeras en 139 vuelos", se lee en el comunicado citado por TASS.

Estas cifras incluyen vuelos que estaban programados, pero también programas de repatriación y evacuación de las zonas afectadas por la guerra de Irán.

Además, este sábado, otros "9.200 pasajeros tienen previsto partir desde los Emiratos Árabes Unidos y Omán en 43 vuelos", aseguró este sábado el órgano ruso responsable de la evacuación de sus nacionales de la zona en conflicto bélico.

Según el Ministerio de Exteriores ruso, más de 20.000 turistas rusos han quedado varados en varios países de Oriente Medio tras el comienzo de la guerra en Irán, y están siendo repatriados por aerolíneas comerciales rusas y vuelos del Ministerio de Emergencias de Rusia.

Durante los primeros cuatro días del conflicto, fueron repatriados casi 7.000 turistas rusos, señaló el miércoles la Unión Turística de Rusia.

El Ministerio de Exteriores de Rusia señaló que parte de los viajeros que se encontraban en Irán lograron abandonar este país a través de los vecinos Azerbaiyán, Armenia y Turkmenistán.