Trump afirma que EEUU ha destruido 42 buques de Irán, su fuerza aérea y telecomunicaciones

"Lo estamos haciendo muy bien en Irán. Ven el resultado y ha sido asombroso. Hemos eliminado 42 buques de la Marina, algunos de ellos muy grandes, en tres días. Ese fue el fin de la Marina. También hemos eliminado su fuerza aérea, hemos eliminado sus comunicaciones", declaró el mandatario en Miami.

El líder republicano aseveró que "han desparecido las telecomunicaciones en Irán" durante el lanzamiento de su iniciativa de seguridad 'Escudo de las Américas' con más de una decena de mandatarios latinoamericanos, en la que defendió que Estados Unidos le "hizo un favor al mundo" con la guerra.

También afirmó que, en una escala del 1 al 10, la ofensiva de Estados Unidos se merece una calificación de 15.

"No sé cómo se comunican (en Irán), pero creo que van a idear algo. No está funcionando muy bien y son malas personas, son muy malas personas", insistió el presidente.

Momentos antes, Trump aseveró en TruthSocial que Irán "se ha rendido ante sus vecinos" porque ha cesado sus agresiones contra otros países de Oriente Medio, y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque "muy duro" contra la República Islámica.

"Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos", advirtió.

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán y más de 43 embarcaciones destruidas o dañadas, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), encargado de las operaciones en Oriente Medio, el viernes.

Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en los ataques israelíes e iraníes, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.