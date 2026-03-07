Trump asistirá al traslado de los cuerpos de seis soldados muertos en Kuwait

"Mañana iré a la Base Aérea de Dover, con la Primera Dama y miembros de mi Gabinete, para rendir homenaje a nuestros grandes guerreros, que regresan a casa por última vez", anunció Trump en su cuenta de Truth Social.

La ceremonia se celebrará el sábado en la Base Aérea de Dover, en Delaware, donde serán repatriados los cuerpos.

Los seis soldados, todos pertenecientes a la Reserva con base en Des Moines, Iowa, murieron cuando un dron impactó un centro de operaciones en Port Shuaiba, Kuwait, un día después del inicio de la operación militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Casa Blanca indicó que Trump desea estar presente para mostrar respeto y solidaridad con las familias de los fallecidos.

"El presidente Trump tiene la intención de asistir al traslado digno de estos héroes estadounidenses para estar junto a sus seres queridos en este momento de dolor", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

La muerte de estos militares ocurre en medio de la escalada del conflicto con Irán, que ha incluido ataques con drones y misiles en varios países de la región desde finales de febrero.

Las autoridades estadounidenses han advertido que la intensidad del conflicto podría provocar más bajas antes de que concluya.