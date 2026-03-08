Argelia y Azerbaiyán coordinan esfuerzos para una solución diplomática en Oriente Medio

Durante una conversación telefónica, los ministros hablaron sobre la necesidad de crear "condiciones favorables" para "reanudar las negociaciones" que mantenían Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní y quedaron interrumpidas por el ataque de Washington e Israel a Teherán.

Además, destacaron la importancia de "coordinar esfuerzos para reducir las tensiones" que estallaron en la zona el pasado 1 de marzo.

En este contexto, Ataf expresó la solidaridad de Argelia con Azerbaiyán tras los ataques que sufrió el país debido a la escalada militar que afectó a toda la región de Oriente Medio, en particular a los países del Golfo que Teherán atacó por albergar bases militares estadounidenses.