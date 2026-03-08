El izquierdista Iván Cepeda celebra el triunfo del Pacto Histórico en Senado de Colombia

"Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones", aseguró Cepeda, uno de los ganadores de la jornada, aunque su nombre no estaba en juego en ninguno de los cargos por los que votaron hoy los colombianos.

Cepeda, que lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia para la primera vuelta el próximo 31 de mayo, lanzó un mensaje a sus adversarios indicando que profundizar los cambios que, a su juicio, Colombia necesita "no es ningún extremismo, ni significa dividir al país".

El Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, lidera la votación al Senado de la República con 4.044.058 votos, mientras que el opositor Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se sitúa en segundo lugar con 2.775.171.

Según las proyecciones de medios locales, el Pacto Histórico logrará unas 24 curules en el Senado para el periodo 2026-2030 que se inicia el próximo 20 de julio, es decir, cuatro escaños más que los que alcanzó en 2022, año en que Petro ganó la Presidencia.

Este domingo, en paralelo con la elección del Congreso, también se llevaron a cabo las consultas interpartidistas en las que otro sector de la izquierda, así como parte del centro y de la derecha eligieron a sus candidatos presidenciales para la primera vuelta.

Cepeda que esperaba participar en la consulta del 'Frente por la vida', fue excluido semanas antes por una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó que el izquierdista ya había participado en una consulta similar en octubre pasado.

El ganador de la consulta de la izquierda fue el senador Roy Barreras, que en la primera vuelta, tratará de arrebatar a Cepeda los votos y el liderazgo que hasta hora le dan las encuestas de intención de voto.