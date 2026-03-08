La compañía española Swiftair en el banquillo en París por un accidente en Mali en 2014

A Swiftair se le reprochan esos muertos, entre las que estaban los seis miembros españoles de la tripulación por impericia, imprudencia, desatención, negligencia y por incumplir la obligación que tenía de prudencia y de seguridad.

En concreto, en este proceso programado hasta el 2 de abril se tendrá que esclarecer en particular si la tripulación había recibido una formación suficiente para afrontar las condiciones del vuelo del 24 de julio de 2014 entre Uagadugú y Argel que hacía a cuenta de Air Algérie, que había fletado su McDonnell Douglas MD-83.

Poco después de despegar, el aparato entró en una tormenta tropical y, de acuerdo con los jueces de instrucción, que se basaron en un informe del organismo francés especializado en investigar accidentes aéreos, los miembros de la tripulación no supieron reaccionar de forma adecuada.

En concreto, no activaron el sistema anticongelación que hubiera tenido que impedir que quedaran inutilizados los captores de presión y que condujeron a una desaceleración de los motores y en última instancia a que el aparato se estrellara contra el suelo.

Murieron los 110 pasajeros, entre los que había sobre todo franceses (54) y ciudadanos de Burkina Faso (23), pero también libaneses o argelinos, además de los seis españoles miembros de la tripulación.

La Fiscalía había hecho hincapié durante la instrucción en que el comandante del avión no había recibido una formación obligatoria sobre la gestión de recursos de la tripulación (CRM, por sus siglas en inglés) y que ni él ni la copiloto que le asistía tampoco habían recibido entrenamiento complementario, previsto tras un periodo de inactividad, siendo que estaban contratados temporalmente

Swiftair, que ha rechazado su responsabilidad, considera que el siniestro fue el resultado de una conjunción de factores exteriores y ha señalado en particular las lagunas del manuel de vuelo sobre la reacción ante un fenómeno de congelación con cristales como el que se produjo.

También las del fabricante Boeing y de la Agencia Europea sobre la Seguridad (AESA) sobre el protocolo en caso de caída repentina sin alerta previa.

La compañía española había pedido sin éxito a la justicia francesa que remitiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la cuestión que le había planteado porque considera que no se le puede encausar por esta causa en aplicación del principio 'non bis in ídem' ya que los tribunales españoles ya la habían examinado y archivado.

Sin embargo, el Tribunal Correccional de París rechazó esa demanda de la defensa con el argumento de que no había un vínculo concreto con el derecho europeo.