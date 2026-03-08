Petro vota y pide a los colombianos que lo hagan pensando en "el interés general"

"Acabé de votar para Senado y Cámara. Así que invito a todos los demás colombianos a seguir por este camino", expresó el mandatario en una breve declaración después de votar en la Mesa No. 1, instalada en el Capitolio Nacional, adonde llegó acompañado de su esposa Verónica Alcocer y sus hijas Sofía y Antonella.

Según Petro, quien volvió a votar en el Capitolio después de haberlo hecho los últimos años en un colegio del sur de Bogotá, para Colombia "es fundamental que quien haga la ley lo haga, ordena la Constitución, por el interés general, es decir, por el pueblo de Colombia".

"Y en esa medida invito a toda la ciudadanía a escoger quién, hombre o mujer, qué partido puede representar el interés general y el interés del votante o de la votante" en las elecciones legislativas, agregó.

Además de elegir hoy a los nuevos integrantes de Senado y Cámara, los colombianos tienen la opción de votar en tres consultas del centro, izquierda y derecha, para escoger candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Sin embargo, Petro no votó por esas consultas, tal como lo había advertido hace días, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó al senador Iván Cepeda, candidato de su partido, el Pacto Histórico, de esa instancia, alegando que el político ya había participado en otra interna de esa fuerza y no se puede competir en dos.

La consulta de la izquierda, llamada 'Frente por la vida', incluyó finalmente a cinco candidatos y las encuestas indican que los favoritos son Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y el exsenador Roy Barreras, ambos recién llegados a la izquierda.

La ausencia de Cepeda en la consulta de hoy no impide que el candidato se presente directamente a las presidenciales del 31 de mayo, para las que es amplio favorito, según las encuestas.