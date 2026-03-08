Roy Barreras será candidato de un sector de la izquierda en Colombia con críticas a Petro

Con cerca del 94 % de las mesas escrutadas, Barreras, del movimiento 'Solo con Roy ganamos todos', acumulaba 239.165 votos, mientras que el segundo lugar fue para el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que obtuvo con 214.992 papeletas.

"Hemos ganado hoy una consulta presidencial contra todos los pronósticos, contra todas las encuestas y contra un error estratégico, el error estratégico de boicotear la participación de millones de progresistas en una consulta del Frente por la vida", dijo Barreras.

Esa declaración fue una alusión directa al presidente colombiano, Gustavo Petro, que se opuso a la consulta de la izquierda porque el senador Iván Cepeda, candidato de su partido, el Pacto Histórico, fue excluido de esa instancia por el Consejo Nacional Electoral (CNE) alegando que ya había participado en otra consulta interna en octubre pasado.

"Presidente Petro, te lo advertí. Abandonar el escenario de las consultas y desestimularlas implicaba dejarle la cancha libre a la derecha", aseguró en referencia a los más de 5,6 millones de votos que tuvo este domingo otra consulta del mismo tipo de la derecha, participación que superó ampliamente a la de la izquierda.

Por su parte, Quintero reconoció el triunfo de Barreras, a quien dijo que acompañará en la campaña por la Presidencia que ahora inicia y agradeció a sus votantes.

También eran candidatos en la consulta del Frente Amplio Edison Lucio Torres, que obtuvo 40.019 votos, Martha Viviana Bernal (37.673) y Héctor Elías Pineda (26.597).