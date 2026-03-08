Tres indonesios desaparecidos tras el hundimiento de un remolcador en el estrecho de Ormuz

Según las autoridades indonesias, el barco, identificado como Musaffah 2 y con bandera de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), sufrió "una explosión que provocó su incendio y hundimiento" alrededor de las 2:00 hora local del viernes.

"Las autoridades de los EAU y Omán están investigando la causa del incidente", recoge el comunicado oficial, sin aportar más detalles y que pide una "investigación exhaustiva".

En la embarcación viajaban siete tripulantes, cuatro de los cuales -incluido un indonesio- sobrevivieron y quienes se encuentran en buen estado de salud a pesar de sufrir quemaduras.

El incidente se produce en medio de la guerra en Irán a raíz de la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Estados Unidos e Israel y la respuesta de la nación persa que ha atacado varios países de Oriente Medio aliados de Washington.

Teherán, además, ha amenazado con atacar a cualquier barco que intente cruzar el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor de un quinto del crudo mundial.