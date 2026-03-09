Autoridades acusan a banda criminal por explosión que dejó 47 heridos en discoteca de Perú

En rueda de prensa, el jefe de la Policía Nacional en la norteña región de La Libertad, Franco Moreno, dijo que en el ataque a la discoteca, ubicada en la ciudad de Trujillo, se configuran los delitos de extorsión agravada, tentativa de homicidio, peligro común, y uso de armas de guerra.

Hasta el momento, la Policía ha detenido a tres personas vinculadas al atentado, entre ellos un menor de edad, y tiene identificada a la mujer que ingresó la granada a la discoteca y la detonó en la madrugada del sábado, sin ser aún capturada.

"Han esperado el momento propicio, cerca de las 3:30 (8:30 GMT), para efectos de llevar a cabo este atentado", declaró Moreno.

La autoridad policial afirmó que los detenidos coordinaron el ataque y han mantenido comunicación con Cruz Torres, cabecilla de Los Pulpos, que tiene una condena a cadena perpetua por homicidio y extorsión, razón por la cual se mantiene prófugo de la justicia desde el 2022 y habría huido al extranjero.

"Los (autores) intelectuales siguen dirigiendo sus acciones desde el extranjero, pero tarde o temprano van a ser capturados", afirmó Moreno.

Subrayó que en este ataque "hay una presión sobre estos empresarios", pero recordó que el control de los que ingresan es parte de la vigilancia de los establecimientos, razón por la cual van a investigar una posible complicidad con los delincuentes.

El jefe policial añadió que el proveedor de la granada es el mismo que hizo los explosivos que detonaron, hace unos meses, en la cadena de licorerías Tabaco y Ron, otro negocio blanco de los extorsionadores en Trujillo.

La discoteca Dalí ya había sufrido otro ataque con bombas lacrimógenas en febrero pasado, durante el día de San Valentín.

La ciudad de Trujillo, en la costa norte de Perú, ha sido una de las más afectadas por la ola de violencia del crimen organizado en los últimos años, razón por la cual permanece bajo estado de emergencia para que las fuerzas armadas apoyen a la Policía Nacional en el control interno y el combate contra las mafias de extorsión y sicariato en la zona.