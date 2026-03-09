El líder militar de Madagascar cesa al primer ministro y disuelve el Gobierno

"El Presidente de la Refundación de la República anuncia que, de conformidad con la Constitución, el Gobierno ha sido suspendido de sus funciones y que él mismo procederá en breve al nombramiento de un nuevo primer ministro, de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución", afirmó el portavoz presidencial, Rahajason Harry Laurent, en un escueto comunicado.

"Hasta el nombramiento del primer ministro y de los nuevos miembros del Gobierno, el secretario general de cada ministerio es responsable de las operaciones diarias", agregó sin dar una explicación para la disolución del Ejecutivo.

Las autoridades militares anunciaron a finales de octubre un Gobierno que incluía una mayoría de ministros civiles, algunos cargos militares y a críticos del expresidente Andry Rajoelina, derrocado en el golpe de Estado del día 14 de ese mes, tras semanas de protestas masivas lideradas por los jóvenes.

El nuevo Ejecutivo fue presentado oficialmente el 28 de octubre en la capital, Antananarivo, después de la investidura previa como primer ministro del empresario Rajaonarivelo.

"Los principales objetivos de mi mandato, que durará dos años como máximo, son buscar soluciones concretas para la población", afirmó Randrianirina al anunciar el nuevo Gobierno.

Dentro de ese proceso de transición, "se celebrará un referéndum constitucional", según el coronel.

Madagascar atravesaba una crisis desde el pasado 25 de septiembre, cuando estallaron protestas masivas impulsadas por la juventud.

Tras sus demandas iniciales, las movilizaciones se tornaron antigubernamentales y reclamaron la dimisión de Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos y que se resistía a abandonar el poder pese a la presión en las calles.

Antes, Madagascar había experimentado tres golpes de Estado desde su independencia de Francia: 1972, 1975 y 2009.