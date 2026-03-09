Israel bombardea los suburbios meridionales de Beirut, Líbano

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut", informó el Ejército mediante un comunicado sin incluir más detalles.

Apenas un par de horas antes, el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, informó que el Ejército bombardearía infraestructuras en el Dahie pertenecientes a Al Qard Al Hasan, entidad financiera ligada a Hizbulá que ofrece préstamos sin interés y funciona como sistema bancario paralelo.

En su mensaje, Adraee reiteró su orden de evacuación a los habitantes del Dahie, el conjunto de suburbios meridionales de Beirut y bastión del grupo armado chií Hizbulá.

La orden de desplazamiento, publicada por primera vez el pasado jueves, se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos.

El portavoz castrense estipuló además dos rutas específicas para que la población abandone los barrios. Una oriental, en el caso de los más meridionales, y otra hacia el norte, en el caso de Haret Hreik y Chiyah.

Tras la muerte en el primer ataque de la guerra contra Teherán del líder supremo iraní, Alí Jameneí, Hizbulá atacó el norte de Israel, desencadenando a su vez una incursión terrestre israelí y una campaña de bombardeos contra distintos puntos del Líbano.

La campaña militar israelí en el país vecino ha dejado ya 112.000 desplazados en albergues oficiales, aunque se estima que la cifra total de personas que han tenido que abandonar sus hogares alcanzaría al menos las 200.000.

Al menos 394 personas han muerto en los ataques israelíes contra el Líbano, entre ellos 83 niños, según el Ministerio de Salud Pública del país.