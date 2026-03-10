Alemania, Italia y Bélgica coordinan posiciones sobre energía antes de la cumbre europea

El formato es el mismo que el impulsado a mediados de febrero, cuando una veintena de líderes celebraron un encuentro paralelo antes del "retiro" en el castillo de Alden Biesen en el que se puso el foco en simplificar la normativa comunitaria, señalaron a EFE fuentes diplomáticas que confirmaron la cita telématica adelantada por Politico.

Ese medio agrega que también participarán en la reunión otros Estados miembros, sin especificar cuáles.

En aquella ocasión, antes de la cumbre del castillo a mediados de febrero, participaron una veintena de líderes, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero no el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

El próximo lunes, los titulares de Energía de los países de la UE se reunirán en un consejo de ministros en Bruselas y el siguiente jueves los líderes de los Veintisiete están convocados a una cumbre europea en la capital belga en la que se abordará el tema energético.

Se espera que la Comisión Europea lleve a esa reunión propuestas para intentar reducir los costes energéticos, ampliamente identificados como uno de los grandes obstáculos para la competitividad industrial de la UE.