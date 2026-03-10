Aumentan a 49 los muertos en Kenia por las inundaciones del pasado fin de semana

"Tras las devastadoras lluvias del viernes 6 de marzo de 2026, 49 personas perdieron la vida en todo el país a causa de las inundaciones", publicó la Policía Nacional de Kenia en su cuenta de la red social X.

Un total de 2.642 familias tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de estas inundaciones, que provocaron daños a diferentes infraestructuras e inmuebles, incluidas 16 comisarías policiales.

Aunque la alerta por lluvias emitida por el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) estuvo activa hasta este lunes, los agentes siguen desplegados sobre el terreno en misiones de búsqueda, rescate y evacuación.

"Estamos trabajando para mitigar estos problemas y garantizar la prestación continua de los servicios policiales a la población", añadió el cuerpo policial.

Por último, pidió a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir de cerca los avisos del KMD y otras agencias gubernamentales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nairobi fue una de las ciudades más afectadas por el temporal, donde murieron al menos 26 personas, incluidos tres niños, durante el fin de semana.