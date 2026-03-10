Diputada cubana asume en Uruguay con ansias de representar a la comunidad migrante

De profesión ingeniera en Telecomunicaciones y Electrónica, llegó hace 16 años a Uruguay en busca de "un mejor futuro" y con "ansias de libertad", según contó en diálogo con EFE.

"Espero ser la voz no solo de toda la ciudadanía, sino especialmente de nuestra comunidad migrante acá en Uruguay, que va creciendo mucho", dijo Aguilera antes de asumir su banca.

Si bien sostuvo que para los cubanos la política "es una mala palabra", asociada a la represión, contó que en Uruguay ésta puede ser "una manera de cambiar la vida de la gente".

Así fue que en 2023 fundó la agrupación política 'Tiempo de Avanzar' -dentro del Partido Nacional- integrado por ciudadanos uruguayos de distintas nacionalidades "con el propósito de incidir como comunidad migrante en los temas políticos e incidir en la vida en la sociedad" en el país.

Este martes, al asumir en la Cámara de Representantes, Aguilera habló de la importancia del Día Internacional de la Mujer y destacó que ser la primera cubana en llegar al Parlamento uruguayo es "un grandísimo honor".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo hago con la responsabilidad y también por ser la voz de miles de mujeres que dejaron todo atrás por buscar libertad. Para ellas es mi homenaje hoy. Mujeres migrantes, que huyeron de dictaduras, del hambre, de la violencia y llegaron a Uruguay, donde encontraron un lugar donde poder respirar sin miedo", sentenció.

El pasado miércoles, el Senado uruguayo aprobó, solo con los votos del oficialista Frente Amplio, una declaración en rechazo a la profundización del bloqueo del acceso al petroleo a Cuba.

"El Senado emitió una declaración de condena a las medidas que se han adoptado en contra de Cuba, en particular aquellas que bloquean el acceso al petróleo y que han impactado directamente en la vida cotidiana de su pueblo", indicó en su cuenta de X la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse.

Consultada al respecto, Aguilera repudió la existencia de "dobles discursos" y pidió que se deje de hablar de "un bloqueo" en Cuba.

Por el contrario, resaltó las versiones de los propios cubanos, tanto de quienes salieron como aquellos que siguen en la isla.

"Nosotros lo único que queremos para nuestro país es libertad, no queremos otra cosa. El pueblo cubano es el que está ahí adentro, es el que está ante tanta incertidumbre, es el que lleva 67 años de rodillas", manifestó.